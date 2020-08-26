Son Dakika: Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da
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Son Dakika: Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.

26.08.2020 23:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:03

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yürüttüğü Enner Valencia İstanbul'a geldi.

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Valencia'ya ailesi ve menajeri de eşlik etti.

Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmeleri yapan forvet oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen Enner Valencia, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

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Son Dakika: Enner Valencia, Fenerbahçe için İstanbul'da

Kaynak: AA

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