Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada
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Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada

23.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:25

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı. Batur, kazayı yara almadan atlatırken lüks otomobilinde hasar oluştu. Batur'un ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler, Nispetiye Caddesi'nde lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrolde Enes Batur'da alkol tespit edilmezken, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza ise caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batur'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil refüjdeki ağaca çarpıyor. Takla atan araç parka halindeki otomobile çarparak duruyor. Görüntülerin devamında Batur araçtan inerken, çevredekiler Batur'un yardımına koşuyor.

Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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