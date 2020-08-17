Son Dakika: Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı Gelen son dakika haberine göre Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı.

Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı İSTANBUL - Emirgan Korusu'ndaki ağaçlık alanda yangın çıkmasına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı. Sarıyer Emirgan Mahallesi Emirgan Korusu'ndaki İspark Yat Limanı'na 100 metre mesafede bulunan ağaçlık alanda dün saat 21.30 sıralarında yangın çıkmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda yangına çevreden atılan işaret fişeğinin neden olduğu belirlenmişti. İşaret fişeğini atan Vahap Ç. gözaltına alınmıştı. Yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde işaret fişeğinin atıldığı ve ağaçların üzerine düştüğü anlar yer alıyor. Kaynak: İHA