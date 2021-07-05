Son dakika:Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaş, kurban bayramı emekli ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İkinci bayram ikramiyesini alacak olan vatandaş bayram öncesinde yatması beklenen ikramiyeler için araştırmalara başladı. Peki, Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kurban Bayramına haftalar kaldı. Emekli vatandaşların gözü kulağı yatırılacak olan kurban bayramı ikramiyelerinde. Ramazan Bayramı'nda 1100 lira ikramiye alan vatandaş, Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye miktarını ve tarihini merak ediyor. Bütün soruların cevaplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Temmuz Kabine toplantısında açıkladı. Peki, Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı için beklenen emekli ikramiyelerinin ödemesinin yapılacağı tarih belli oldu. 5 Temmuz'da toplanan kabine kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Herkesin merak ettiği bayram ikramiyeleri hakkında da son durum belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi şu sözlerle verdi;

"Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz olup bayram, 20-23 Temmuz tarihleri arasında olacaktır. Salı-Cuma günlerini kapsayan Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

2021 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz'da yapılan kabine toplantısı sonrası, emekli ikramiyelerine ilişkin yaptığı açıklamada ikramiyelerin ne zaman ödeneceğine dair net bir tarih vermedi fakat şu sözlerle emekliye müjde verdi;

Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz."