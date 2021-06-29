Son dakika... Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa ediyor
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Son dakika... Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa ediyor

Son dakika... Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler istismarcılarını ifşa ediyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı.

21 yaşındaki oyuncu, dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek şunları yazdı:

"Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim."

Mesajının devamında "Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazan Hafsanur Sancaktutan, şöyle devam etti:

"Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."

SERAY KAYA DA SES VERDİ

Oyuncu Seray Kaya da Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla, arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını açıkladı.

Mesajına "Ben de çocuktum!" diye başlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım istismarın suçlusu ben değilim" ifadelerini kullandı.

Seray Kaya, açıklamasına şöyle devam etti:

"Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan, istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan'ın hayatı yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. 20 Mart 2000 İstanbul'da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan küçük yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer aldı.

Yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanan 21 yaşındaki başarılı oyuncu, 2019 yılında yayınlanan "Aşk Ağlatır" adlı dizisinde "Ada Meryem Varlı" karakteri ile kariyerinde büyük çıkış yakaladı. Başarılı oyuncu son olarak "Son Yaz" adlı dizide "Yağmur" karakteri ile ekranlara geri döndü.

Kaynak: Hürriyet

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