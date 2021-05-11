Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 23 AL 145 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Kazada otomobilde bulunan Firdevs K. olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Firdas K.'nın cansız bedeni ise Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da otomobil beton bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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