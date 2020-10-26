Son dakika: Elazığ'da kaybolan engelli Muhammet'i jandarma buldu

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'da, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Muhammet Raşit Doğan (12), jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulundu.

ELAZIĞ'da, 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli Muhammet Raşit Doğan (12), jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yurtbaşı beldesindeki devriye sırasında, arazide bekleyen çocuğu gördü. Çocukla konuşmaya çalışınca zihinsel engeli olduğunu anlayan ekipler, araştırma başlattı. Bunun üzerine çocuğun, 2 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Muhammet Reşit Doğan olduğu belirlendi. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Muhammet, kent merkezindeki ailesinin yaşadığı eve götürüldü. 2 gündür haber alamadıkları oğullarına kavuşan Doğan ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ