Son dakika: Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika: Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

AA, Mustafa Güngör - Güncel
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Son dakika: Ege Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir odada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, hastanenin kulak burun boğaz servisindeki bir odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadaki hastalar tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 3 hastane personeli ile 2 hasta yakınına hastanenin acil servisinde müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ortopedi servisinde tedavi gören hastalardan Bahattin Yıldız, gazetecilere, dumanların yükselmesiyle yangını fark ettiklerini ve büyük korku yaşadıklarını söyledi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Ege Üniversitesi Hastanesi, İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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