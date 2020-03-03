Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı

03.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:00

Dün, Yunanistan'a geçmek isterken Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Suriyeli Ahmet Ebu Emad için Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açma kararının ardından başta Suriyeliler olmak üzere binlerce göçmen Edirne'de Yunanistan sınırına dayandı. Yunanistan ise göçmenlere sınır kapılarını kapatmakla birlikte şiddetin dozunu da iyiden iyiye artırdı.

SURİYELİ GÖÇMEN ÖLDÜ

Dün sabah saatlerinde Yunanistan'a geçmen isteyen Suriyeli Ahmet Ebu Emad ve arkadaşlarına ateş açıldı. Emad sırtından vuruldu ve hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Suriyeli göçmenin arkadaşları ise Yunan askerlerinin kendilerini önce dövdüğünü ardından da ateş açtığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önce Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Suriyeli Ahmet Ebu Emad'in cansız bedeni defnedilmek üzere arkadaşları tarafından Türkiye'ye getirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da Yunan askerlerinin Suriyeli genci öldürmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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