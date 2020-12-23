Son Dakika | Düzce Akçakoca sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Düzce Akçakoca sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu

23.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:52
Son Dakika | Düzce Akçakoca sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu

Son dakika haberleri: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu.

Liman mevkiinde su yüzeyinde hareketsiz haldeki yunusu fark eden çevredekiler, kendi imkanlarıyla balığı kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, ölü yunusu bulunduğu yerden aldı. Yunusun nasıl öldüğü araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Hülya Avşar Aslı Tandoğan Burak Özçivit
Spor Arda Turan Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Düzce Akçakoca sahilinde ölü yunus kıyıya vurdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 13:52:35. #1.15#
title