Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası

Son dakika: ABD'de, dünyaca ünlü kargo ve lojistik firması FedEx'in merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları kitlesel saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken, şirketin halkla ilişkiler sorumlusu polislere olayın toplu bir katliam olduğunu söyledi.

ABD'nin Indianapolis şehrinde bulunan, kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNDE

AFP'nin aktardığına göre saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ölü olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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