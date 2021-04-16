Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası

Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden 'toplu katliam' iddiası
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika: ABD'de, dünyaca ünlü kargo ve lojistik firması FedEx'in merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıkları kitlesel saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğunu ifade ederken, şirketin halkla ilişkiler sorumlusu polislere olayın toplu bir katliam olduğunu söyledi.

ABD'nin Indianapolis şehrinde bulunan, kargo ve lojistik hizmeti sunan FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNDE

AFP'nin aktardığına göre saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ölü olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi
Bernard Madoff kimdir? Bernie Madoff hayatı ve biyografisi
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Ersin Korkut Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Hakan Arslan Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Dünyaca ünlü FedEx şirketinin merkezine silahlı saldırı! Şirket yetkilisinden "toplu katliam" iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 08:52:56. #1.16#

title