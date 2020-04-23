Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde vaka sayılarının dengeye oturmaya başladığını belirtti.

23.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:40
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Koronavirüs salgınında son durumu değerlendirdi. Salgının Türkiye'deki durumu konusunda temkinli iyimserlik içerisinde oldukları ve vaka sayılarının dengelenmeye başladığı belirtildi. Açıklama, WHO Avrupa Bölümü'nün bugün düzenlediği basın toplantısında yapıldı.

"BELLİ BİR DÜZEYDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

WHO'nun Olay Yönetim Ekibi'nden Catherine Smallwood, BBC Türkçe'nin Türkiye'de Koronavirüs salgınının durumuyla ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şu anda Türkiye'de vaka sayısının 100 bine yaklaştığını görüyoruz ve geçen hafta içerisinde vaka artış oranı da yaklaşık yüzde 47 oldu. Yani, belli bir düzeyde artışların halen sürdüğünü görüyoruz.

"DENGEYE OTURMAYA BAŞLADI"

"Ancak Türkiye'de çok erken aşamalarda uygulanmaya başlanan önlemler sayesinde genel eğilimde vaka sayıları azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. Genel olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisindeyiz.

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
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