Son dakika dünya: KKTC ikinci tur seçimlerde; Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar oyunu kullandı
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Son dakika dünya: KKTC ikinci tur seçimlerde; Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar oyunu kullandı

18.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.10.2020 11:32
Son dakika dünya: KKTC ikinci tur seçimlerde; Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar oyunu kullandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanmaya devam ediyor. Cumhurbaşlanlığı adayı Tatar oyunu kullanmaya eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi. 

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışıyor.Basbakan Tatar, Lefkoşa'da Şehit Tuncer İlkokulu'nda 140 nolu sandıkta oyunu kullandı. Tatar oyunu kullanmaya eşi Sibel Tatar ile birlikte geldi.


Son dakika dünya: KKTC ikinci tur seçimlerde; Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar oyunu kullandı
Son dakika dünya: KKTC ikinci tur seçimlerde; Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tatar oyunu kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN

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