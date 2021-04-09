Son dakika dünya: Başbakan Johnson Prens Philip'i bu sözlerle anlattı: Kraliyet Ailesi'nin yönlendirilmesine yardım etti

Bir son dakika haberine göre Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık'a bağlı bölgelerden de taziye mesajları peş peşe geldi.

Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Birleşik Krallık'a bağlı bölgelerden de taziye mesajları peş peşe geldi.

İngiltere'de Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Philip'in ölümünün ardından Birleşik Krallık'a bağlı bölgelerden taziye mesajları yayınlandı. Philip'in ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Ulusal hayatımızın dengesi ve mutluluğu adına tartışmasız hayati bir kurum olarak kalması için Kraliyet Ailesi ve monarşinin yönlendirilmesine yardım etti" ifadelerini kullandı.

İSKOÇYA VE KUZEY İRLANDA'DAN TAZİYE MESAJI

İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da, Prens Philip'in hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kişisel ve en derin taziyelerimi - ve İskoç Hükümeti ile İskoçya halkı adına - Majesteleri Kraliçe ve ailesine iletirim" dedi. Kuzey İrlanda Birinci Bakanı Arlene Foster de, "Kuzey İrlanda'ya büyük bir ilgisi vardı ve buradaki birçok ziyaretinde onunla görüşme ayrıcalığına sahip oldum" değerlendirmesinde bulundu.

PRENS PHİLİP'İN HAYATI

Prens Philip, 10 Haziran 1921 yılında Yunanistan'ın Corfu Adası'nda doğdu. Babası Andrew, Yunanistan ve Danimarka Prensi ve Helen Kralı 1. George'un küçük oğluydu. Annesi Prenses Alice ise Battenberg Prensi Louis'in kızı ve İngiltere Kraliçesi Victoria'nın torunuydu.

20 Kasım 1947 yılında, Kraliçe 2. Elizabeth ile tahta çıkmadan 5 yıl önce evlendi ve Birleşik Krallık tarihindeki en uzun süre hizmet veren kraliyet eşi oldu. Kraliçe ve Prens Philip'in 74 yıllık evliliklerinde; 4 çocukları, 8 torunları ve 10 tane torunlarının çocukları oldu.

KRAL UNVANINI KULLANAMADI

Prens Philip olarak da bilinen Edinburgh Dükü, 'kral' unvanını taşımadı. Bunun nedeni, Birleşik Krallık'ta hükümdarla evlenen bir kadının törensel olarak kraliçe sıfatını kullanabilmesi ancak hükümdarla evlenen erkekler, yalnızca 'erkek hükümdarlar' tarafından kullanılabilen kral unvanını kullanamamasıdır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı