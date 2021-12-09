Son dakika dünya: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kazakistan'da

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kazakistan'ın Türkistan kentinde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile TUSAŞ arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, "Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ile TUSAŞ arasında üniversite öğrencilerimizin TUSAŞ'ta staj yapabilmesi için işbirliği protokolünü imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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