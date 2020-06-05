Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti Son dakika: Dün gece hafta sonu için 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kaldırıldı. Erdoğan; maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu için 15 ilde uygulanması kararı alınan sokağa çıkma yasağını vatandaşlardan gelen taleplerle yeniden gözden geçirildiğini ve yasağı kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"ÇOK SAYIDA TEDBİRİ HAYATA GEÇİRDİK"

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

"BİR ARA 700'E DÜŞEN VAKA SAYISI BİNİ BULDU"

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ DEĞERLENDİRMELER, KARARI GÖZDEN GEÇİRMEYE YÖNELTTİ"

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

"2,5 AYDAN SONRA VATANDAŞLARIMIZIN DÜŞMESİNE GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

"SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASINI İPTAL ETME KARARI ALDIM"

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİYDİ?

6-7 Haziran tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler ise şunlardı: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.