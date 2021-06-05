Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni
Son dakika haber: Cenaze namazının kılınması Mezarlıkta son yolculuğuna uğuğrlanması Peşmerge Hezhar Subhi Zikri, Duhok'taki Şahke Mezarlığı'nda defn edilmesi Peşmerge Hezhar Subhi Zikri'nin yakınları ile röportaj DUHOK - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden...
Cenaze namazının kılınması
Mezarlıkta son yolculuğuna uğuğrlanması
Peşmerge Hezhar Subhi Zikri, Duhok'taki Şahke Mezarlığı'nda defn edilmesi
Peşmerge Hezhar Subhi Zikri'nin yakınları ile röportaj DUHOK - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Peşmerge Hezhar Subhi Zikri için cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı