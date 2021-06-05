Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni
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Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cenaze namazının kılınması Mezarlıkta son yolculuğuna uğuğrlanması Peşmerge Hezhar Subhi Zikri, Duhok'taki Şahke Mezarlığı'nda defn edilmesi Peşmerge Hezhar Subhi Zikri'nin yakınları ile röportaj DUHOK - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden...

Cenaze namazının kılınması

Mezarlıkta son yolculuğuna uğuğrlanması

Peşmerge Hezhar Subhi Zikri, Duhok'taki Şahke Mezarlığı'nda defn edilmesi

Peşmerge Hezhar Subhi Zikri'nin yakınları ile röportaj DUHOK - Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Peşmerge Hezhar Subhi Zikri için cenaze töreni düzenlendi.

Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni
Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni
Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni
Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni

Kaynak: Anadolu Ajansı

Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Duhok'ta terör örgütü PKK'dan Peşmerge güçlerine pusu: 5 ölü, 4 yaralı
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 'Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: "Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu.
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Son Dakika | Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda hayatını kaybeden Peşmergenin cenaze töreni - Haberler
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