SON DAKİKA! Doya Doya Moda'da Birben neden yok?

SON DAKİKA! Doya Doya Moda'nın 28 Aralık tarihli bölümünde Birben'in akıbeti merak konusu oldu. Yarışmanın dış sesi, alışveriş bölümünde yer alan Birben'in jüri üyelerinin karşısına çıkamayacağını açıkladı. Peki, Doya Doya Moda'da Birben'e ne oldu, neden yok? Doya Doya Moda'da Birben neden yok?

Kemal Doğulu'nun veda ettiği Doya Doya Moda yarışması haftaya bir eksikle başladı. Doya Doya Moda ikinci sezonunun iddialı isimlerinden Birben Coşkun, son anda podyuma çıkamadı. Alışveriş bölümü ardından tansiyonu oynayan Birben, istirahat etmek için yarışmaya katılmadı. Coşkun, rahatsızlığı nedeniyle değerlendirme dışı kalacak.

DOYA DOYA MODA BİRBEN NEDEN YOK?

Yarışmanın alışveriş kısmında bulunan ve alışverişini yapan Birben, sağlık sorunu yaşadı. Tansiyon problemi yaşayan Birben, bugün podyumda yarışamayacak.Birben sağlık durumunun elvermesi durumunda yarın kaldığı yerden devam edecek.

DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?

Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.