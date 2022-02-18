Son dakika: Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor - Haberler
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Son dakika: Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor

AA, Ali Atmaca - Güncel
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Son dakika haber: Ukrayna-Rusya krizinin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar sürerken Donbas'ta 2014'ten beri devam eden ve 13 binden fazla kişinin öldüğü Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden Avdivka'daki yapılarda savaşın izleri hala duruyor.

Ukrayna- Rusya krizinin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar sürerken Donbas'ta 2014'ten beri devam eden ve 13 binden fazla kişinin öldüğü Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden Avdivka'daki yapılarda savaşın izleri hala duruyor.

Son dakika: Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor

Son dakika: Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor

Son dakika: Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor

AA / Ali Atmaca - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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