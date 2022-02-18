Son dakika: Donbas'ta on üç bin kişinin öldüğü çatışmaların izleri hala duruyor

Ukrayna- Rusya krizinin çözümüne ilişkin diplomatik çabalar sürerken Donbas'ta 2014'ten beri devam eden ve 13 binden fazla kişinin öldüğü Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların en yoğun yaşandığı şehirlerden Avdivka'daki yapılarda savaşın izleri hala duruyor.