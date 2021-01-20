Son dakika! Donald Trump giderayak 143 kişi için af kararı çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! Donald Trump giderayak 143 kişi için af kararı çıkardı

20.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:39
Son dakika! Donald Trump giderayak 143 kişi için af kararı çıkardı

Son dakika haber: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son saatlerinde 143 kişi hakkında af ve ceza indirimi kararı çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki son saatlerinde 143 kişi hakkında af ve ceza indirimi kararı çıkardı.

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump giderayak 73'ü af, 70 kişinin de cezasının hafifletilmesiyle toplam 143 kişi hakkında af kararı çıkardı. Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı.Açıklamaya göre; ABD Başkanı Trump, görevinin bitmesine saatler kala 73 kişi için af çıkardı. Buna ek olarak 70 kişinin de cezasını hafifletti. Trump'ın görevi devretmesine saatler kala kendisine ailesine özel af çıkartacağı iddia edilirken,  Trump'ın af çıkardığı isimler arasında hiçbir bir aile üyesi bulunmuyor.

ESKİ DANIŞMANINI DA AFFETTİ

ABD Başkanı'nın eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon listede yer aldı. Bannon'ın üzerinde yolsuzluk suçlaması var ve hala bu konudan aklanmamıştı. Hakkında hazırlanan iddianameye göre Bannon, 2016 yılındaki seçim kampanyasında toplanan 25 milyon dolardan yüz binlerce doları kendi şahsi işleri için harcadı. Suçlamaları kabul etmeyen Bannon'ın yargılamasına devam ediliyordu. Öte yandan Trump, silah taşıma kanunlarını deldikleri için yargılanan rap sanatçıları Lil Wayne ve Kodak Black ile yolsuzluk suçlamaları ile 28 yıl hapis cezası alan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick için de af çıkardı. Af çıkarılan kişiler arasında uzun süreli siyasi müttefiki Elliott Broidy ve Paul Erickson'ın da bulunduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Stjepan Tomas Josef De Souza Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Donald Trump giderayak 143 kişi için af kararı çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 09:52:36. #1.14#
title