Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi
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Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Alparslan Ötüken - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen dolu tarım arazilerini vururken sel ise ulaşımı etkiledi.

Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen dolu tarım arazilerini vururken sel ise ulaşımı etkiledi.

Perşembe günü Kayseri'de etkili olan sağanak yağış Pınarbaşı ilçesinde kendisini dolu ve sel felaketi olarak gösterdi. Sel ve dolu ilçede Karakuyu, Şerefiye ve Örenşehir mahallelerinde etkili oldu. Meydana gelen sel ilçede ulaşımın aksamasına neden oldu.

Yaşanan felaket sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, tarım arazilerindeki hasar tespit çalışmalarına katıldı. Şahin, ürünleri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak TARSİM uyarısında bulundu.

Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi
Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi
Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi
Son dakika... Dolu ve sel Kayseri'de tarım arazilerini etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alparslan Ötüken

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Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
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