Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Bursa'dan Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan doktor, babasının mezarı başında tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Çocuk doktorunun 2 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

Osmangazi Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan doktor Mehmet Ş., 1996 yılında ölen babasının mezarı başında intihar etti.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Hamitler Kent Mezarlığı'nda meydana geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yapan doktor Mehmet Ş., 34 S 9494 plakalı otomobiliyle, 1996 yılında ölen babası Mehmet Ş.'nin mezarı başına geldi. Doktor, yanında getirdiği tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Mezarlık görevlilerince babasının mezarı üzerinde hareketsiz yatarken bulunan Mehmet Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Mehmet Ş.'nin 2 ay önce eşinden ayrıldığı, 1 çocuk babası olduğu ve yakın çevresine intihar edeceğini söylediği öğrenildi. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA