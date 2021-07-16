Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?

Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

16 Temmuz deprem haberleri! 16 Temmuz Diyarbakır deprem haberi! Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?

DİYARBAKIR'DA DEPREM NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Son dakika! Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tolga Akış Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:02:34. #1.14#

title