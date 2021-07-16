Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?

16 Temmuz deprem haberleri! 16 Temmuz Diyarbakır deprem haberi! Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Diyarbakır'daki deprem nerelerde hissedildi?

DİYARBAKIR'DA DEPREM NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Son dakika! Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin, derinliği ise 5 kilometre olarak açıklandı.