Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi

Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca - Haberler | Güncel

Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya gelen Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Kur'an-ı Kerim'in okunması Şehmus Temiz'in platform adına konuşması BATMAN - Müslüman Kardeşler Teşkilatının önde gelen liderlerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezası...

Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya gelen Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri

Kur'an-ı Kerim'in okunması

Şehmus Temiz'in platform adına konuşması BATMAN - Müslüman Kardeşler Teşkilatının önde gelen liderlerinin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 12 Mısırlının idam cezası kararı protesto edildi.

Batman

Batman'da da Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri Gültepe Mahallesi Su Parkı'nda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasının ardından platform adına bir konuşma konuşan Şehmus Temiz, Mısır'da gayri meşru iktidarın, hukuksuz cinayetlerinin devam ettirdiğini belirtti.

Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, mahkeme salonunda katledişini, bütün dünyanın izlediğini dile getiren Temiz, şöyle konuştu:

"Şimdi de içlerinde Mısır direnişinin sembol isimlerinden şehit Esma'nın babası, Hak ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed El Biltaci ve Müslüman Kardeşlerin liderlerinden Safvet Hicazi'nin de bulunduğu 12 kişi idam edilecek. Hak, adalet ve kardeşlikten başka hiçbir talepleri olmayan ve hiçbir şiddet eylemine karışmayan bu kardeşlerimizin katledilmesi, tüm İslam dünyası için bir utanç vesilesidir. İdamları, işkenceleri, hukuksuzlukları, gayri meşru iktidarı, Müslüman toprakların İslam düşmanlarının mezesi haline getirilmesini, şiddet ve esefle kınıyoruz."

Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin de katıldı.

Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Muharrem İnce Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Emel Sayın Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mısır'da darbe karşıtı 12 kişinin idam kararına tepki gösterildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:50:22. #1.14#

title