Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin