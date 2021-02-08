Son dakika! Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
08.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 00:57
Son dakika haberler... Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve Ferruh Şen atandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin