Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak
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Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle camilerde teravih namazının kılınmasıyla ilgili kararda geri adım atıldı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması 'Şifa Ayı Ramazan' olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı. Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

"ORUÇLUYKEN AŞI OLMAKTA SAKINCA YOKTUR"

Ramazan ayına sayılı günler kala aşıyla ilgili sorular da gündeme geldi. Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 12 Nisan gecesi ilk teravih namazını kılacak.

"TERAVİH NAMAZLARI YASAK OLMAYACAK" DENMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca, Ramazan ayında kılınan teravih namazlarıyla ilgili, "Teravi namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın da bu konuyla ilgili zaten açıklamaları olacak ama toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak
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Ölümden sonra yaşam var mı Diyanet fetvaları!
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (4)
RAŞİT YANMAZ: hani namaz korona bulaştırmıyordu
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YUSUF ALGAN: ramazanda memurlar için mesai saati 10,00 da başlasın saat 17,00 bitsin sabah ve akşam saatlerinde otobus ve trayvay us üstüne mesafe olmuyor
Cevap Yaz 7 11 Yayından Kaldır
MURAT SEKİL: Hoca cenazelerine otuzbin kisi,parti kongerelerine yuzbin kisi,garibanin cenazesi 30 kisi.dinle alakasi olmayan fetvalarinizi kendinize saklayin.
Cevap Yaz 25 133 Yayından Kaldır
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