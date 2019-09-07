Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye seyahat uyarısı tepkisi

07.09.2019 13:29

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Türkiye'ye yönelik yayınladığı son seyahat uyarısında genel olarak güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki şehirlere yönelik tespit ve değerlendirmelerinin gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemek mümkün değildir" ifadesi kullanıldı. ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye yönelik son seyahat uyarısında yer verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesini anlamaktan uzak olan yaklaşımlarım, Türk hükümetinin bu yöndeki kararlılığını sekteye uğratamayacağının altı çizildi.

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının ülkemize yönelik yayımladığı son seyahat uyarısında genel olarak ülkemizin güvenlik koşullarının güçlü olmasına bağlı olumlu değerlendirmelerde bulunulmakla birlikte Doğu ve Güneydoğu bölgemizdeki şehirlerimize yönelik tespit ve değerlendirmeler gerçekleri yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

"TÜRKİYE KARARLI"

Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını söylemenin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu açıklamada, ülkemizdeki güvenlik ortamını doğru şekilde yansıtmayan iddialar tekrarlanmakta, bir tehdit ve güvenlik açığı olduğu yönünde asılsız unsurlara yer verilmektedir. Türkiye'nin her şehrinde vatandaşlarımız ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimiz huzur ve güven içerisinde yaşamaktadır. Öte yandan, seçilmiş olmak terörü ve terör örgütlerini destekleme özgürlüğüne sahip olmak demek değildir. Ülkemiz terörle etkin şekilde mücadele etmeye kararlıdır. Terörü destekleyenlere karşı hukuki ve meşru zeminde aldığımız tedbirler de ülkemizin bu tehditle kararlı mücadelesinin tezahürüdür."

Açıklamada, ABD makamlarını ideolojik yaklaşımdan vazgeçerek Türkiye'nin gerçeklerini referans almaya, aklıselim ve mantıktan uzak bu değerlendirmeyi düzeltmesi çağrısında bulunuldu.

'SEYAHAT TAVSİYESİ' NEYİ KAPSIYOR?

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın önceki gün yayımladığı seyahat tavsiyesinde, Türkiye'ye gidecek olanların "terörizm ve keyfi gözaltılar" nedeniyle "çok ihtiyatlı" olmaları gerektiği belirtilmişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği belirtilerek, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin birçok Avrupa ülkesi gibi 2'inci seviyede olduğu hatırlatılmıştı. ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor. "Yükseltilmiş tedbir" olarak tanımlanan 2'inci seviyede ise bölgede güvenliğe ilişkin risklerin arttığına dikkat çekiyor.

"HÜKÜMETİ ELEŞTİREN PAYLAŞIMLAR YAPMAYIN"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye'de "Güvenlik güçleri daha önce aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu on binlerce kişiyi terörist örgütlerle ilişkisi olmak iddiası ile yetersiz veya gizli delillere dayanarak gözaltına aldı" denilerek, bunun "Gerekçesinin siyasi olduğu görünüyor" ifadesi kullanıldı. Uyarıda hükümeti eleştiren sosyal medya paylaşımlarının ve protestolara katılımın da tutuklamayla sonuçlanabileceği belirtildi.

"SINIR BÖLGELERİNE GİTMEYİN"

Bunun yanı sıra, ABD vatandaşlarına Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerin "terörizm" tehdidi dolayısıyla riskli olduğu belirtilerek, bu bölgelere "seyahat etmemeleri" tavsiye edildi. Türkiye'nin doğu ve güneydoğusundaki Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine seyahat konusunun da yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Tavsiyede, "teröristlerin" turistik bölgeleri, ulaşım merkezleri, süpermarket, alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, restoranlar, eğlence mekanları, ibadethaneler, büyük spor karşılaşmaları ve kültürel aktiviteleri hedef alabileceği belirtildi.