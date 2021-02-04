Son Dakika! Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi eylemleriyle ilgili açıklamasına tepki: İçişlerimize müdahale kimsenin haddi değildir
04.02.2021 08:36 | Son Güncelleme: 04.02.2021 08:44
Son dakika! ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili "Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız" açıklamasına Dışişleri'nden sert tepki geldi. Bakanlığın açıklamasında "İçişlerimize müdahale kimsenin haddi değildir. Demokrasi dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmalarını öneririz." ifadeleri yer aldı.
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