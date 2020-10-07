Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması

07.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:40

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması "Ermenistan Başbakanı Azerbaycan'daki sivil bölgelerde kaos çıkartmak için 'bombalıyoruz' tarzında açıklamada bulunmuş.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması

"Ermenistan Başbakanı Azerbaycan'daki sivil bölgelerde kaos çıkartmak için 'bombalıyoruz' tarzında açıklamada bulunmuş. Bu durumun nasıl bir vahamet içinde olduğunu Ermenistan hükümetin yaklaşımının nasıl olduğunu ortala koymak açısından üzücü ama önemli bir bakış"

ANKARA - Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Ermenistan Başbakanı Azerbaycan'daki sivil bölgelerde kaos çıkartmak için 'bombalıyoruz' tarzında açıklamada bulunmuş. Bu durumun nasıl bir vahamet içinde olduğunu Ermenistan hükümetin yaklaşımının nasıl olduğunu ortala koymak açısından üzücü ama önemli bir bakış" dedi.

Dışişleri Komisyonu TBMM'de toplandı. Akif Çağatay Kılıç Başkanlığında toplana komisyon öncesinde Kılıç, açıklama yaptı. Kılıç, Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın koşulsuz olarak yanında olduğu ve bu konuda her türlü desteğe hazır olduğunu tekrarlamak isterim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız en üst seviyeden çok açık ve net bir şekilde dile getirdiler. Bu sabah basında gördüğüm kadarıyla Ermenistan Başbakanı Azerbaycan'daki sivil bölgelerde kaos çıkartmak için 'bombalıyoruz' tarzında açıklamada bulunmuş. Bu durumun nasıl bir vahamet içinde olduğunu Ermenistan hükümetin yaklaşımının nasıl olduğunu ortala koymak açısından üzücü ama önemli bir bakış" diye konuştu.

Frnasa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dini ilgili yaptığı açıklamaya değinen kılıç, "Bu açıklamaları içeriğine baktığınızda zaten konudan ne kadar bihaber olduğu ve yaklaşımın emperyalist bir bakış açısıyla geçmişten kaynaklı alışkanlıkların tekrar ortayla çıktığı bakış açısı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması
Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması
Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması
Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç'tan 'Ermenistan' açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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