Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok
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Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok

25.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:02

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi ve rehin alınan 15 Türk denizciyle ilgili olarak son durumu paylaştı. Bakan, "Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan ise şu ana kadar bir haber gelmedi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan şu ana kadar bir haber gelmedi.

YARALININ DURUMU İYİ

Bir vatandaşımız karnından yaralanmıştı, durumu çok iyi. Vefat eden Azerbaycan Türkü kardeşimizin de İslam'a uygun bir şekilde cenaze işlemleri yapıldı. Gabon hükümetine ve yetkililerine teşekkür ediyorum.

"TEMASTA BULUNMADILAR"

Geminin sahibi olan şirket de tüm hazırlıklarını yapmış durumda. Ama henüz korsanlar tarafından ne ailelerine, ne bizlere ne de şirkete ki böyle durumlarda şirkete ulaşırlar ama henüz bir temasta bulunmadılar. Bir görüşme olmadı. Süreci takip ediyoruz"

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok
Haber Yorumları (7)
YAMYAMLAR: O yamyamlarin üstüne elimizde ne varsa topyekün atın bu nedir bir de bu insanlık dışı varlıkları ülkeye alıyoruz yillarca başkaları sömürdü şimdide gelip bizim ülkemizde yaşamaya çalışıyorlar hepsini defedin gitsin nedir bu göçmen sevginiz
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SAMET SARI: Yakarız Gabonu
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YAĞIZ: Abi böyle gemilere profrsyonel ekipler eşlik etmeli böyle koruma hizmeti veren şirketler var neden riske ediliyorki anlamıyorum.
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