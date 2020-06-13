Son Dakika | Didim'deki 12 yıllık imar sorunu, Başkan Atabay'ın girişimleriyle çözüldü Son dakika gelişmesine göre Aydının Didim ilçesinde 12 yıldır yapılmayan planlar yüzünden yaşanan mağduriyet Başkan Atabay'ın girişimi ile çözüme kavuşturuldu.

Aydının Didim ilçesinde 12 yıldır yapılmayan planlar yüzünden yaşanan mağduriyet Başkan Atabay'ın girişimi ile çözüme kavuşturuldu. Fevzipaşa mahallesinin yaklaşık 12 yıldan bu yana çözülemeyen imar planları Bakanlıkça onaylanmasının ardından Didim Belediyesinde askıya çıkartıldı.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın girişimleri sonucunda ilçenin bir sorunu daha çözüme kavuşturuldu. İmar planı olmaması sebebiyle yıllardır mağdur olan Fevzi paşa mahallesinin sorununun çözülmesi adına Başkan Atabay'ın talimatı doğrultusunda başlatılan imar planı çalışmalarında nihayet sorun çözüme kavuşturuldu. Didim Belediyesince hazırlatılan, Didim Kültür ve Turizm koruma ve gelişim bölgesi kapsamında kalan Fevzipaşa mahallesi, 1/ 5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun kararı doğrultusunda onaylandı. Onaylanan karar 12 Haziran 2020 itibariyle Didim belediyesinde askıya çıkartıldı.

İmar planlarının onaylanmasıyla bölgedeki bir çok sorunun çözüme kavuşacağını ve Didim'in turizm noktasında yeni bir bölgede yeni bir ivme kazanacağını kaydeden Belediye Başkan ıAtabay "Didim ile Akbük arasında kalan Fevzipaşa mahallesinde uzun bir sahil bandının bulunması, turizm yönünden kente büyük bir avantaj katmaktadır. Didim'in turizmin ileriye taşıyacak bu planlar ile Didim'den başlayarak Akbük'ten Muğla il sınırına kadar vatandaşların ve ziyaretçilerin faydalanabileceği kesintisiz bir sahil bandının oluşması için en önemli adımlardan birisi atıldı. Ayrıca turizmin yükünü hali hazırda kapasite anlamında zorlanan Altınkum sahilinden alınarak, başka alanlara dağılmasını sağlamanın yanı sıra mevcut yerleşim yeri ve üniversite alanı içinde sosyal ve teknik altyapı sağlanacak. Bölge sakinleri imar anlamında yaşadıkları sıkıntılardan kurtulacak, bölge yeni bir çekim merkezi haline gelecek ve turizm anlamına yeni bir bölgede bir ivme kazanacağız. Sürecin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA