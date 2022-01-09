Son dakika... Destici'den şehit Enes Koç'un ailesine taziye ziyareti

İSTANBUL (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'daki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

BBP lideri Destici, şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul'daki babaevine yaptığı ziyarette, aileye taziyelerini iletti. Vatan topraklarının şehit kanları ile sulandığını belirten Destici "Enes'imiz ne ilk şehidimiz ne de son şehidimiz olacaktır. İsteriz ki hiç bir askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz şehit olmasın. Hiçbir baba ve anne evladını kaybetmesin. Acınız acımızdır" dedi. Ayrıca şehit Piyade Onbaşı Enes Koç için Kur'an-ı Kerim okundu.