Son dakika! Denizli'de otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Süleyman Şevik idaresindeki otomobil, Haydan Mahallesi'nde evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa Şahan, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Şevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri