Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı
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Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı

Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 araç uçuruma yuvarlanması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Pamukkale Haytabey Mahallesi ile Uzunpınar Mahallesinde yolunda meydana gelen kazada; iki mahalle arasında seyir halinde bulunan 2 araç uçuruma yuvarlandı. Kazayı yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesi üzerine ihbarda bulundu.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılırken sağlık görevlerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme çalışmaları başlatılırken, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılacak olan incelemenin ardından hayatını kaybeden 3 kişi ve 7 yaralının kimlikleri belirlenecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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