Son Dakika! Danıştay "Andımız" kararının gerekçesini açıkladı: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
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Son Dakika! Danıştay "Andımız" kararının gerekçesini açıkladı: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor

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Son dakika! Danıştay tarafından yapılan açıklama ile okullarda "Andımız"ın okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesi paylaşıldı. Metinde, "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadeleri yer aldı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını geçtiğimiz aylarda bozmuştu.

"İÇERİĞİ YASALARA AYKIRI DEĞİL"

Bugünse Danıştay ilköğretim okullarında okutulan "Andımız" metninin okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini paylaştı. Açıklamada, "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadelerini kullandı.

Danıştay MEB'in okullarda Andımız okutmama kararına vize vermişti.

BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli andın okutulmaması kararı için, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" demişti.

NE OLMUŞTU?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar vermiş; bu kararın ardından artık okullarda öğrenci andının okunmaması kararlaştırılmıştı.

Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay'a dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken, Milli Eğitim Bakanlığı yürütmesinin durdurulmasını istemişti. Öğrenci andının okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi'nin kararı bozulmuştu.

Son Dakika! Danıştay 'Andımız' kararının gerekçesini açıkladı: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor
Haber Yorumları (2)
SELİN AKPINAR : Andımızda ırkçı bir ibare bulunmaz. Eğer ırkçı olsaydı ne mutlu Türk olana yazardı. Andımızı sevmeyenler doğruyum sözünü mü sevmiyor yoksa çalışkanım sözünü mü? Yoksa ne mutlu Türküm diyemiyorlar mı :) varlığımız Türk varlığına armağan olsun
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ERHAN SARAC: Bu kararı oraya buraya at ama hep dış güçler hep Avrupa bizi kıskanır , şu ülkede Atatürk ile sorunu olan ülkeyi terketsin
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Son Dakika! Danıştay "Andımız" kararının gerekçesini açıkladı: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor - Haberler
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