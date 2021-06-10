Son Dakika! Danıştay "Andımız" kararının gerekçesini açıkladı: Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor

Son dakika! Danıştay tarafından yapılan açıklama ile okullarda "Andımız"ın okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesi paylaşıldı. Metinde, "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadeleri yer aldı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi'nin Öğrenci Andı'nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını geçtiğimiz aylarda bozmuştu. "İÇERİĞİ YASALARA AYKIRI DEĞİL" Bugünse Danıştay ilköğretim okullarında okutulan "Andımız" metninin okutulmamasına ilişkin kararının gerekçesini paylaştı. Açıklamada, "Dava sadece andın okutulup okutulmamasına dairdi. Dava konusu işlemde hukuka aykırı bulunmuyor. Andın içeriği Anayasa ve yasalara aykırı değil. Öğrenci Andı halen eğitim materyali olarak kullanılıyor. Yasa Milli Eğitim Bakanlığı'na takdir hakkı tanıyor." ifadelerini kullandı. Danıştay MEB'in okullarda Andımız okutmama kararına vize vermişti. BAHÇELİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli andın okutulmaması kararı için, "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir" demişti.