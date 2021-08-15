Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kayseri'ye yeni yatırımcılar getirecek

Son dakika haberine göre Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve yöneticileri ile Kayseri Serbest Bölge'de bir araya geldi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve yöneticileri ile Kayseri Serbest Bölge'de bir araya geldi.

Toplantıda Kayseri'ye yapılabilecek yatırım ve destekler ile sanayicinin önünü açacak konular istişare edildi. Kayseri'de çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu ve kıymetli yöneticileri ile Kayseri Serbest Bölge'mizde bir araya geldik. Üretenin daima yanında olan devletimize ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmet etmek sadece baraj yapmak, yol, köprü yapmak değil, aynı zamanda sanayinin önünü açarak Türkiye'nin ihracatını yurtdışına açmak ve burada hem istihdam oluşturmak hem de gayrisafi milli hasılanın yükselmesi, ekonomik refahı sağlamak üzere seferberlik yapmaktır. Türkiye yatırım ofisi güzel hizmetler yapıyor. Her ülkede çok aktif çalışan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla buraya ziyaretlerinde de Kayseri'ye yapılabilecek yatırım ve destekler veya sanayicinin önünü açmak ile ilgili istişare ettik. İnşallah bizde desteklerini bekliyoruz. Sanayi bizim için çok önemli. Buralarda binlerce kişi ekmek yiyor. Dolayısıyla Kayseri gibi Orta Anadolu'da bulunan bir bölgede insanların sanayide üretim yapıp yurtdışına satması gerçekten takdire şayan. Ben hem Serbest Bölgedeki hem Organize Sanayi Bölgesindeki tüm sanayicilerimize teşekkür ederim. Allah onlara daha güzel yatırım imkanı versin. İnşallah ülkemize hep birlikte daha güzel istihdam ve gelirler sağlarız. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden her türlü desteği alacağımıza eminim" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, "Başkanımız Mustafa Beye ve Serbest Bölge Müdürlüğüne misafirperverliği için teşekkür ederim. Kayseri Orta Anadolu'da bulunan çok güzel bir çekim merkezi. Biz özellikle yatırımcılara bu bölgedeki imkanları anlatıyoruz. Burada uluslararası yatırım yapan firmalar var. Buraları da ziyaret edeceğiz. Türkiye'de farklı bölgelerdeki endüstriyel yatırımların hayata geçmesi için çalışıyoruz. Kayseri'deki potansiyeli daha yakından görmeye geldik. İnşallah başta sanayi bölgelerimiz olmak üzere yereldeki tüm paydaşlarımız ile irtibat kurarak Kayseri'ye daha fazla yatırımcı getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı