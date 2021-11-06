Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin "Fabrika" belgeseline ilişkin paylaşım

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan TRT'nin

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan "Fabrika" adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden Fransız Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ ile ilişkisini içeren, 2 yıllık bir çalışmanın sonucu ve araştırmacı gazetecilik yapımı olan "Fabrika" adlı belgeselin, 12 Kasım'da TRT Haber'de yayımlanacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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