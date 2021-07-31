Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye, son 4 gündür ülke genelinde meydana gelen yangınlarla boğuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlara teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gidiyor. Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Türkiye, 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 5 ilde 10 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

5 ilde yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gidiyor. Erdoğan'ın bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA TELEFONDA DA GÖRÜŞTÜ

TRT'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti:

"İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.

"BÜTÜN DESTEKLERİ VERECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

"UYDURMA HABERLERE İNANMAYIN"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haber... Helikopter pilotlarının çektiği görüntüler, Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
Son dakika haber... Helikopter pilotlarının çektiği görüntüler, Manavgat yangınının boyutunu gözler önüne seriyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Şevval Şahin Sevda Erginci
Spor Muslera Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ceyhun Gülselam
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.07.2021 12:32:02. #1.13#

title