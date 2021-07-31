Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak

Son dakika: Türkiye, son 4 gündür ülke genelinde meydana gelen yangınlarla boğuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlara teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gidiyor. Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Türkiye, 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 5 ilde 10 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNACAK

5 ilde yangından etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, alevlere teslim olan Manavgat ile Marmaris'e gidiyor. Erdoğan'ın bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

ERDOĞAN, VATANDAŞLARLA TELEFONDA DA GÖRÜŞTÜ

TRT'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Belenobaşı mahallesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vatandaşlarla görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti:

"İnşallah yarın bölgede olacağım. Ondan sonra pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Oradaki kardeşlerimin hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tabi büyük bir felaket Allah yar ve yardımcımız olsun.

"BÜTÜN DESTEKLERİ VERECEĞİZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak bütün bu afette mağdur olanların hasar tespitlerini yapmak suretiyle gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vermek suretiyle bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz.

"UYDURMA HABERLERE İNANMAYIN"

Bütün devletin kademeleri orada. Hepsi tespitlerini yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç."