Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü: Ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz

24 Şubat 2022 tarihinde, Moskova saatiyle 06.00 civarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna'nın askerden ve Nazizm'den arındırılması" amacıyla başlattığı askerî operasyon 3. gününe girdi.

Başkent Kiev'de önceki gece boyunca patlama sesleri yükseldi. Sivillerin olduğu binalar füzelerle vuruldu, kent genelinde zaman zaman sirenler çaldı. Vatandaşların bir kısmı metro istasyonlarına sığınırken bir kısmı ise sokağa inip Ukrayna ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele etti.

ERDOĞAN, ZELENSKİ GÖRÜŞTÜ

Tüm dünya bölgedeki gelişmeleri endişe ile takip ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade ettiği öğrenildi.

ÖLEN VATANDAŞLAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

EN SON 4 GÜN ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, en son 4 gün önce bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili olarak da "Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN LAVROV'A ÇAĞRI

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Lavrov'a "Savaşı durdurun" çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydasının olmadığını vurgulayarak, askeri operasyonların durdurulması talebini iletti.