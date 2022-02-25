Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş...
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler."
AA / Güç Gönel - Güncel