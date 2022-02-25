Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş... - Haberler
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş...

AA, Güç Gönel - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Ukrayna'da) Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Haberler

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