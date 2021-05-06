Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularla iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularla iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki iftara milli sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı. Erdoğan, iftar esnasında sporcularla sohbet ederken, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı