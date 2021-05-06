Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki iftara milli sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı. Erdoğan, iftar esnasında sporcularla sohbet ederken, tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla iftar yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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