Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıçlı saldırıda öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de Can Göktuğ Boz isimli şahsın samuray kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesini aradı. Erdoğan, olayla ilgili üzüntülerini dile getirirken, devletin konunun takipçisi olduğunu ve katilin gereken cezayı alması için tüm adımların atılacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Barbaros Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un (27) kılıçlı saldırısına uğradı. Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME"

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Can Göktuğ Boz'un Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi. Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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