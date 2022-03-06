Son Dakika: Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan barış çağrısını yineledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. İkili arasındaki görüşme 1 saati aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

"TÜRKİYE GEREKEN KATKIYI VERMEYE HAZIR"

Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, acil bir genel ateşkesin bölgedeki insani endişeleri gidermenin yanında, siyasi çözüm arayışlarına da fırsat vereceğini söyledi.

"MÜZAKERELERDEN NETİCE ALINMASI İÇİN ÇABAMIZ SÜRECEK"

Ukrayna tarafıyla ve diğer ülkelerle sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı müzakerelerin yapılması ve netice alınması için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Kremlin'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre; Putin, Erdoğan'a Ukrayna ve yabancı müttefikleriyle diyaloğa hazır olduğunu söyledi. Putin ayrıca askeri operasyonun bitmesi için Ukrayna'nın savaşmayı durdurması ve Rusya'nın taleplerinin karşılanmasını istedi.

Yarın üçüncüsü yapılacak barış görüşmelerine de değinen Putin, "Umarım Ukraynalı müzakereciler daha yapıcı bir tutum sergiler ve gerçeği göz önünde bulundurur" dedi.