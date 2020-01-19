Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya anlaşması Yunanistan'ı çıldırttı

19.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak olan Libya Konferansı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Libya gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yunanistan'ın darbeci Hafter'i çağırmasına ilişkin yorumda bulundu. Erdoğan, "Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma, Yunanistan'ı çıldırttı" dedi.

"GÖRÜŞMENİN HİÇBİR KIYMETİ YOK"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Tabi öncelikle Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde. Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma, malum Yunanıstan'ı çıldırttı. Serrac, BM tarafından tanınmış lider konumunda. Yunanistan da Hafter'i davet etti. Bu görüşmenin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yok. Hafter Almanya'da neler söyleyecek, hepsini orada göreceğiz. Ancak Yunanistan oyunu yanlış oynuyor, attığı adımlar doğru değil, bu sürece iyi başlamadı." şeklinde konuştu.

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