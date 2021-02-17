Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı"
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı"

17.02.2021 19:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:01

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı'
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu dün yine çıktı, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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