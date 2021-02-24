Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un teknik çalışması tamamlandı; onlara rağmen, inadına yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesine karşı çıkmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepki gösterdi.

"İNADINA YAPACAĞIZ, ALIŞACAKLAR"

İsim vermeden CHP ve İmamoğlu'na yüklenen Erdoğan, "Engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler. Alışacaklar" ifadelerini kullandı.

"CHP DEYİNCE AKLA ŞU GELİR: ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR"

Erdoğan, "Ümraniye çöplüğü hadisesini biz unutmuyoruz. CHP o Ümraniye çöplüğünde bizim vatandaşlarımızın ölümüne neden olmadı mı? O çöplük patladı ve 40'a yakın vatandaşımız maalesef öldü. Ama biz geldik, o çöplüğü kaldırdık, oraya spor tesisi yaptık. CHP deyince akla şu gelir: Çöp, çukur, çamur" diye konuştu.

"İZMİRLİLER HESABI SORACAK"

İzmir'de yaşanan sel faciasına da değinip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "İzmir'de son yağmurlarda ne oldu? Bir hanımefendi Bay Kemal'e ne dedi: '35 yıldır şu İzmir'i siz yönetiyorsunuz, 35 yıldır her yağmurda, karda kışta maalesef evlerimiz, dükkanlarımız bu hale geliyor.' O da kuzu kuzu dinliyor. İzmir'deydik geçen hafta, bu defa İzmirlileri çok farklı gördüm, hesabı soracak, öyle anladım. İstanbul'u yeniden çöp dağlarına, kokuya maruz bırakanlara tüm İstanbul önünde sandıkta hesaplaşacağız 2023'te" dedi.