Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya Ak Parti ile başlamışlardır."
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam...
AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri
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