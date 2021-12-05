Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile... - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Haberler | Güncel
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya AK Parti ile başlamışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar kadınlarımız seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında elde etmişlerse de haklarını özgürce kullanmaya Ak Parti ile başlamışlardır."

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler.'

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomiden eğitime kadar her alanda Gazi'nin emanetine ihanet edenler kadınlarla ilgili atılan adımları da sabote ettiler."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bu vizyonun maalesef ondan sonra gelen vesayetçi zihniyet tarafından devam...

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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