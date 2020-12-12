Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun...
12.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:44
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevil Çelik