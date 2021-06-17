Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılanları karşılaması Hatıra fotoğraf çekimi ANTALYA - ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılanları karşılaması
Hatıra fotoğraf çekimi
ANTALYA - ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı