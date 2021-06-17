Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılanları karşılaması Hatıra fotoğraf çekimi ANTALYA - ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirveye katılanları karşılaması

Hatıra fotoğraf çekimi

ANTALYA - ANTALYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

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