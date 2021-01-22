Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bahadıroğlu paylaşımı
Son dakika haberine göre Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci'nin vefatı üzerine mesaj paylaştı.
Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu ismiyle tanınan tarihçi yazar Niyazi Birinci'nin vefatı üzerine mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı